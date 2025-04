Cina | in corso agricoltura primaverile

Romadailynews.it - Cina: in corso agricoltura primaverile Leggi su Romadailynews.it Delle persone guidano macchine irroratrici in un campo del distretto di Shuangliu, citta’ di Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 9 aprile 2025. Agenzia Xinhua

Cina: Heilongjiang, agricoltura primaverile in pieno svolgimento - All’inizio della primavera le attivita’ agricole sono in pieno svolgimento in tutta la provincia, la piu’ grande che produce cereali in Cina. ( Degli agricoltori posizionano i vassoi per le ... (romadailynews.it)

Cina: Hebei, agricoltura primaverile a Tangshan - Shijiazhuang, 18 mar 10:29 – (Xinhua) – Una foto, scattata da un drone, mostra un impianto di irrigazione semovente in un campo di grano invernale nella cittadina di Dongtianzhuang, nel distretto di ... (cronachenuoresi.it)

Cina: tecnologia aiuta agricoltori con inizio di agricoltura primaverile – VIDEO - Pechino, 18 mar 12:22 – (Xinhua) – Seminare in modo più intelligente. Con l’inizio dell’agricoltura primaverile in Cina, la tecnologia e i macchinari agricoli stanno aiutando gli agricoltori a ... (cronachenuoresi.it)