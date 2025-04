“Ecco il mio stipendio da casalinga” | l’ironico video della madre e la lezione sul carico mentale nascosto

Leggi su Fanpage.it

Ilscherzoso di unacasalinga su TikTok ha passato in rassegna le sue mansioni quotidiane che, se retribuite, la renderebbero la più riccacoppia. Tra sarcasmo e qualche frecciatina, la donna ha così messo in luce il valorematernità, invitando a riconoscere maggiormente l'importanza di un ruolo spesso invisibile come quello di chi manda avanti la famiglia senza essere considerato un membro produttivosocietà.