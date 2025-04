Ex Province liste e candidati per l' elezione del Consiglio metropolitano

Consiglio metropolitano che avrà le competenze dell'ex giunta. Presentate anche nel Messinese le liste dei partiti in competizione dell'ex giunta provinciali: Dc, Forza Italia, Pd, Sud chiama Nord, Fratelli d'Italia. Messinatoday.it - Ex Province, liste e candidati per l'elezione del Consiglio metropolitano Leggi su Messinatoday.it Si avvicina a grandi passi la data del 27 aprile per le prime elezioni del nuovoche avrà le competenze dell'ex giunta. Presentate anche nel Messinese ledei partiti in competizione dell'ex giunta provinciali: Dc, Forza Italia, Pd, Sud chiama Nord, Fratelli d'Italia.

