“Fuori” al Festival di Cannes 2025 | la clip del film di Mario Martone

Fuori diè l’unicoitaliano in Concorso aldi. La storia che il regista ha deciso di raccontare è quella tratta dal libro L’università di Rebibbia di Goliarda Sapienza, racconto dei due mesi di carcere che la scrittrice passò in seguito a un furto di gioielli. Non si tratta però di un biopic, bensì di una fonte di ispirazione (il soggetto è di Ippolita di Majo, e la sceneggiatura è firmata dae Ippolita di Majo). Leggi anche › Tutti ideldi: annunciato il programma e gli ospiti. Unico italiano in Concorso èIl cast di Fuori dialdiIlè interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi.