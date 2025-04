Palermotoday.it - Prima conferenza regionale sulla cooperazione sociale, la proposta di Unicoop sicilia

Leggi su Palermotoday.it

1268 cooperative, di cui il 30% (482) sociali, 9 unioni provinciali, 2 coordinamenti regionali, 31 unioni zonali e 12 centri servizi C.A.T. (centri di assistenza tecnica alle cooperative) strumenti imprescindibili per far conoscere le risorse, non solo finanziarie, ma anche tutti i servizi messi.