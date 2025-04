Ilgiorno.it - Alice Moggi, chi è l’assessora di Pavia beccata col telefono in auto. Gli attacchi sui social: “Si dimetta”

, 10 aprile 2025 – “Dimissioni subito”. Nel momento in cui si è diffusa la notizia della contravvenzione presa da, assessora alla mobilità con delega anche alla legalità sorpresa a guidare con il cellulare in mano, il web si è scatenato. Due come sempre le fazioni, i sostenitori del centrodestra che chiedono di fare un passo indietro e chi ha votato centrosinistra che riterrebbe le dimissioni fin troppo eccessive per chi, in fin dei conti, ha preso soltanto una multa. “Il codice della strada del ministro Matteo Salvini ha fatto una vittima eccellente – ha commentato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio -. Lo stesso assessore che vorrebbe mettere i limiti in città a 30 chilometri orari forse non sa che se guida guardando il cellulare rischia di investire ciclisti e pedoni a qualsiasi velocità!”.