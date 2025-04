Ilveggente.it - Pronostico Leganés-Barcellona: la marcia non si arresta

Leggi su Ilveggente.it

Leganes-è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni,Non c’è nemmeno bisogno di fare turnover in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ildi Flick, ieri sera, ha distrutto il Borussia Dortmund e quindi con il 4-0 conquistato in Spagna ormai ha superato il turno. Sì, non ci possono essere dubbi: il divario visto è stato netto, clamoroso, forse più di quanto uno ci si potesse aspettare.Leganes-: lanon si(Lapresse) – Ilveggente.itE contro il Leganes, sabato sera, l’obiettivo dei catalani è quello di rimanere davanti di quattro punti – qualora dovesse vincere pure Ancelotti – rispetto al Real Madrid che insegue in campionato. Obiettivo semplice, perché non è un vero e proprio testacoda ma poco ci manca, visto che gli ospiti sono terz’ultimi in classifica e vengono da un solo risultato utile – un pareggio – acciuffato nelle ultime quattro uscite stagionali.