Quotidiano.net - F417 Drone pieghevole con doppia fotocamera HD: conquista grandi e piccoli in SUPER SCONTO

Leggi su Quotidiano.net

Se sei alla ricerca di unche possa essere adatto sia ai piùche ai piùsei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, viene applicato unoXL del 57% sulche viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 59,99€. Approfittane adesso! Acquista ilinTutte le caratteristiche delQuestoè dotato di una striscia LED a colori, è perfetto anche per voli notturni. Un effetto visivo unico che rende il volo notturno entusiasmante e sicuro, ideale come regalo per ragazzi adulti appassionati. Questodispone di una telecamera HD in 1080P con una lente elettrica regolabile a 90°, in grado di catturare immagini dettagliate dall’alto. Perfetto per video in diretta FPV, offre una prospettiva unica.