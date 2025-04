Rescinde con la Juve Giuntoli ha perso la fiducia | Milioni di buonuscita

Giuntoli ha perso la fiducia, ormai gli imputano qualsiasi cosa. Qualsiasi errore di mercato, dove senza dubbio ha commesso tantissimi errori.Rescinde con la Juve, Giuntoli ha perso la fiducia: “Milioni di buonuscita” (LaPresse) – Calciomercato.itTra questi non ci sarebbe però l’acquisto di Milik, arrivato a Torino nel 2022 e poi riscattato un anno dopo, il 21 giugno 2023, quando Giuntoli ancora non era ufficialmente il nuovo Football Director dei bianconeri. Nonostante ciò, a conferma del fatto che Giuntoli abbia perso la fiducia (per ora solo dei suoi tifosi), l’affare per il polacco viene affibbiato a lui.“Un altro colpo di Giuntoli”, scrive su X uno Juventino deluso dal lavoro del dirigente e da una stagione del tutto fallimentare. Calciomercato.it - Rescinde con la Juve, Giuntoli ha perso la fiducia: “Milioni di buonuscita” Leggi su Calciomercato.it La decisione è già stata presa da mesi: a fine stagione ci sarà il divorzio, ecco tutti i dettaglihala, ormai gli imputano qualsiasi cosa. Qualsiasi errore di mercato, dove senza dubbio ha commesso tantissimi errori.con lahala: “di” (LaPresse) – Calciomercato.itTra questi non ci sarebbe però l’acquisto di Milik, arrivato a Torino nel 2022 e poi riscattato un anno dopo, il 21 giugno 2023, quandoancora non era ufficialmente il nuovo Football Director dei bianconeri. Nonostante ciò, a conferma del fatto cheabbiala(per ora solo dei suoi tifosi), l’affare per il polacco viene affibbiato a lui.“Un altro colpo di”, scrive su X unontino deluso dal lavoro del dirigente e da una stagione del tutto fallimentare.

Rescinde con la Juve, Giuntoli ha perso la fiducia: “Milioni di buonuscita”. Danilo può risolvere il contratto con la Juve a una sola condizione: Giuntoli ha imposto una data. Danilo, Giuntoli vuole rescindere il contratto ma il giocatore vuole una buonuscita (Corsera). Danilo ha trovato l'accordo per rescindere con la Juventus, ma Giuntoli ha posto una condizione per farlo arrivare a Napoli. Scelta inevitabile da parte della Juventus: rescinde il contratto. CorSera – Napoli, la Juve propone la rescissione a Danilo; lui chiede una buonuscita. Ne parlano su altre fonti

Juve, Sabatini: 'I conti non tornano e Giuntoli ha deciso di fare a meno di Conceiçao' - Il giornalista Agresti ha aggiunto: 'Conceiçao, cosi come Kolo Muani, non sono due pedine intoccabili per Tudor' ... (it.blastingnews.com)

Juve, Luca Gramellini: 'Deluso dall'operato di Giuntoli che a fine stagione può salutare' - Gramellini ha poi aggiunto: 'Giuntoli ha buttato dalla finestra soldi per calciatori come Alberto Costa, Kelly e Nico Gonzalez' ... (it.blastingnews.com)

Motta dice tutto dopo l'esonero Juve: Giuntoli, Yildiz, Vlahovic. E ai tifosi... - L'ex tecnico bianconero e l'esperienza alla guida della Vecchia Signora: "Sono deluso, non sono d'accordo quando sento parlare di fallimento" ... (msn.com)