Auto incendiate a Carapelle | Qui vige la legge del Far West

Noi Moderati denuncia un grave episodio avvenuto nella notte del 10 aprile a Carapelle, quando in via Dante, sono state date alle fiamme due Autovettura: "vige la legge del far West: qualsiasi occasione è buona per compiere atti vandalici e gravi danneggiamenti. Un grave danno morale e materiale."

Auto contro mezzo agricolo a Carapelle: conducente muore sul colpo - nel territorio di Carapelle. Purtroppo c'è una vittima, il conducente dell'auto, un cittadino straniero, che è stato estratto dalle lamiere già deceduto. Il contadino alla guida del grosso ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Quattro auto incendiate a Lavello - A Lavello, in via Giovanni Paolo I, nella notte, sono andate a fuoco 4 auto, parcheggiate all'ingresso del paese. Un episodio doloso - riferiscono i Carabinieri - intervenuti insieme ai Vigili del ... (rainews.it)