VIDEO Manovra Paggio Cgil | Bene sulla fascia sotto 28mila ma serve subito un piano sanitario

Manovra varata dalla giunta regionale che modifica la tassazione dopo l'apertura da parte del Mef della procedura di diffida. La segretaria regionale della Cgil, Maria Rita Paggio. Perugiatoday.it - VIDEO Manovra, Paggio (Cgil): "Bene sulla fascia sotto 28mila, ma serve subito un piano sanitario" Leggi su Perugiatoday.it Sindacati in piazza nel giorno in cui a Palazzo Cesaroni viene discussa lavarata dalla giunta regionale che modifica la tassazione dopo l'apertura da parte del Mef della procedura di diffida. La segretaria regionale della, Maria Rita

VIDEO Manovra, Paggio (Cgil): "Bene sulla fascia sotto 28mila, ma serve subito un piano sanitario". Landini a Perugia per promuovere i 5 referendum voluti dalla CGIL. Sanità e manovra regionale, Cgil, Cisl E Uil: "aspettiamo il nuovo incontro con la Regione, non possono essere sempre i cittadini a pagare". Sciopero generale, nelle piazze in 500 mila. Manovra fiscale, Cgil Cisl e Uil a confronto in Regione: "Persistono criticità". I sindacati alla Regione: «Riscrivere la manovra entro lunedì».

