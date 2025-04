The Couple Antonino Spinalbese confessa | Sentimentalmente non sono sereno cerco cose forti

Antonino Spinalbese rompe il silenzio nella Casa di The Couple e rivela a Laura Maddaloni la verità sulla sua attuale situazione sentimentale. Comingsoon.it - The Couple, Antonino Spinalbese confessa: "Sentimentalmente non sono sereno, cerco cose forti" Leggi su Comingsoon.it Il concorrenterompe il silenzio nella Casa di Thee rivela a Laura Maddaloni la verità sulla sua attuale situazione sentimentale.

The Couple: Antonino Spinalbese in coppia con un uomo? Ecco chi è. The Couple: chi è Andrea Tabanelli in gara con Antonino Spinalbese, il duo di "bellissimi" (FOTO). Antonino Spinalbese, la malattia autoimmune, l'amore travagliato con Belen, il flirt con Ilary Blasi e il suic. Antonino Spinalbese rivela la sua partecipazione a The Couple. The Couple, un ex calciatore giocherà in coppia con Antonino Spinalbese: ecco chi è l’ultimo componente del cast. Le domande ad Antonino Spinalbese - The Couple - Una vittoria per due Video. Ne parlano su altre fonti

The Couple, tra Spinalbese e la figlia di Al Bano scatta il feeling: “C’è stato un bacio” - Il reality game condotto da Ilary Blasi è appena iniziato, ma tra l’ex di Belen e la giovane Jasmine Carrisi sembrerebbe già esserci una certa affinità. (libero.it)

Antonino Spinalbese si racconta a The Couple: la vita sentimentale e il ruolo di padre - Antonino Spinalbese, concorrente di "The Couple", si racconta a Laura Maddaloni, rivelando di essere single e riflettendo sulla sua vita sentimentale e il ruolo di padre della figlia Luna Marì. (ecodelcinema.com)

The Couple, Antonino Spinalbese sulla sua situazione sentimentale: “Forse non ho più voglia di innamorarmi” - Antonino Spinalbese si è esposto sulla sua situazione sentimentale a The Couple, spiegando in che momento di vita si trova. (mondotv24.it)