Roma, nel Municipio XV aperto l'avviso per il rinnovo dell'Albo dei Comitati di Quartiere

Domande entro il 30 aprile per l’aggiornamento dell’elenco e la partecipazione alla Consulta.– È online sul sito istituzionale del Comune dipubblico per ildeididelXV. Lo ha annunciato il presidente Daniele Torquati in una nota, specificando che l’iniziativa è finalizzata all’aggiornamento dell’elenco in vista deldegli organi della Consulta.Igià iscritti o che intendano iscriversi hanno tempo fino al 30 aprile 2025 per inviare la propria domanda all’indirizzo mail direzionesocioeducativa.mun15@comune..it. Tutte le informazioni e i dettagli per la partecipazione sono disponibili sul portale delXV.“Da sempre esempio di partecipazione attiva – ha dichiarato Torquati – idirappresentano una parte fondamentale del tessuto sociale del nostro territorio.