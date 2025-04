Lettera43.it - Istat, produzione industriale giù anche a febbraio 2025

L’stima che al’indice destagionalizzato delladiminuisca dello 0,9 per cento rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-il livello dellaè sceso dello 0,7 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato è aumentato su base mensile solo per l’energia (+4,0 per cento), mentre si osservano flessioni per i beni strumentali (-3,3 per cento), i beni intermedi (-2,0) e i beni di consumo (-1,9). Al netto degli effetti di calendario, al’indice generale è diminuito in termini tendenziali del 2,7 per cento (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di2024). Si registra una crescita esclusivamente per l’energia (+7,6 per cento) mentre i beni strumentali (-9,8%), i beni intermedi (-4,6%) e i beni di consumo (-2,0%) sono contraddistinti da diminuzioni.