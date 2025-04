Devo dirvelo”. Valentina Tomada, l’ultimo messaggio dell’attrice de Il paradiso delle signore.

Leggi su Caffeinamagazine.it

, attrice apprezzata per il suo carisma sul set e la sua umanità fuori dal palcoscenico, è scomparsa a 55 anni lasciando un grande vuoto nel panorama dello spettacolo italiano. La notizia della sua morte è arrivata all’improvviso, tre settimane dopo una serie di messaggi sui social che, riletti oggi, suonano come un addio sussurrato., conosciuta dal grande pubblico per i ruoli nelle fiction “Centovetrine” e “Il”, era anche una regista e produttrice attiva, ma soprattutto una donna che aveva scelto di vivere in discrezione la sua battaglia più difficile.Non aveva mai parlato apertamente della malattia, ma negli ultimi mesi i segnali lasciati online parlavano chiaro. “Non vi so spiegare perché ma fidatevi, ho bisogno di energie positive”, aveva scritto il 19 marzo 2025 su Facebook, accendendo la preoccupazione di chi la seguiva.