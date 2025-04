Liberoquotidiano.it - "Conclave", il nido di vipere raccontato con lucidità tagliente

Dvd in edicola. Con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow. Regia di Edward Berger. Produzione Usa 2024. Durata: 2 ore LA TRAMA Muore improvvisamente il Papa e sveltamente si riunisce ilper designare il suo successore.Il cardinale Lawrence che dirige i lavori si trova al centro di una vera foresta d'intrighi. Dal cardinale americano che cerca di comprare tutti i voti a quelllo italiano che vorrebbe riportare la Chiesa ai tempi di Pio XII. Ci sarebbe un candidato disposto a caricarsi di tutte le sofferenze del mondo. Ma anche costui ha uno scheletro nell'armadio. PERCHÈ VEDERLO Perché ildidal quale dovrebbe sortire la più grande autorità del mondo in materia spirituale ècolladi un giallo di classe. Giustamente film e interpreti sono stati in lizza fino all'ultimo per l'Oscar.