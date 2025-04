Internews24.com - Giulini commenta: «Meravigliosa partita dell’Inter a Monaco, speriamo che…»

di Redazione, presidente del Cagliari, in vista del match con l’Inter fa il punto della situazione sulla sfida di campionato di sabatoIntervistato dal Corriere dello Sport,, presidente del Cagliari – reduce dalla vittoria della Coppa Italia Primavera – ha parlato in vista dell’impegnativa sfida di campionato contro l’Inter in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00. Diversi gli argomenti toccati tra cui anche la lotta per la salvezza che significherebbe permanenza in Serie A.PAROLE – «Salvezza? È complicato, dobbiamo lavorare. Sappiamo che ora abbiamo due gare difficili, tra l’altro sabato proprio a Milano contro l’Inter.che loro siano un po’ stanchi per lache hanno fatto a, magari ci concedono qualcosa. Quando giochi contro queste grandi squadre, o fanno male loro o è difficile strappar loro punti.