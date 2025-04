Metropolitanmagazine.it - Ed Sheeran sull’amicizia con Taylor Swift: “Ci vediamo quattro volte l’anno e chiacchieriamo per sei ore”

L’amicizia tra Edha superato i dieci anni nel corso dei quali nonostante il grandissimo successo raggiunto da entrambi, hanno mantenuto un rapporto importante.I due artisti hanno calcato lo stesso palco ad agosto quando il 34enne raggiungeva la collega in una delle cinque date londinesi allo Stadio di Wembley del mastodontico Era’s Tour, esibendosi con un medley a sorpresa. Ospite di Call Her Daddy, il cantautore britannico ha parlato della popstar, soffermandosi sul suo ricordo preferito insieme. I due sono legati da una profonda amicizia risalente al 2012. La voce di Azizam si è definito nostalgico sul periodo nel quale è stato l’opening act dellanel Red Tour, che seguiva la pubblicazione dell’album Red nel quale figura il duetto tra i due artisti Everything Has Changed.