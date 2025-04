Posti letto extra nel b&b e ospiti non comunicati nell' hotel denunciati i gestori delle strutture ricettive

Posti letto extra in un bed & breakfast e mancata comunicazione degli ospiti del hotel al sistema alloggiati web. È quanto costato la denuncia ai gestori di due strutture ricettive della periferia est della Capitale. Controlli mirati dei militari della stazione di Tor Bella Monaca volti ad. Romatoday.it - Posti letto extra nel b&b e ospiti non comunicati nell'hotel, denunciati i gestori delle strutture ricettive Leggi su Romatoday.it in un bed & breakfast e mancata comunicazione deglidelal sistema alloggiati web. È quanto costato la denuncia aidi duedella periferia est della Capitale. Controlli mirati dei militari della stazione di Tor Bella Monaca volti ad.

Posti letto extra nel b&b e ospiti non comunicati nell'hotel, denunciati i gestori delle strutture ricettive. Boom di ‘B&B’ in città: sono 1.800 i posti letto. Roma, la stretta del Comune sui b&b: stop a cambi di destinazione d'uso e frazionamenti nel sito Unesco. "In Puglia oltre 10mila strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Posti letto a quota 302mila". Affitti brevi e b&b: a Bari è boom in città. Attività ricettive (alberghiere ed extra) e destinazioni urbanistiche a Roma: tra P.R.G. e regolamenti regionali 8/2015 e 17/2008. Ne parlano su altre fonti

Milano capitale dei fuorisede, i posti letto disponibili sono 13mila. Sala: “C’è tanto da fare” - Tra tre anni se ne aggiungeranno altri quattromila, a partire da quelli del Villaggio Olimpico allo Scalo di Porta Romana ... (milano.repubblica.it)

Udu 'Pnrr sta fallendo, si faranno 11mila posti letto su 60mila' - Il target di nuovi posti letto in studentati, che dovrebbero essere 60mila da realizzare entro il giugno 2026 con fondi Pnrr, è ben lontano dall'essere raggiunto: al 15 marzo i posti letto ... (ansa.it)

“La mancanza di posti letto blocca i pazienti in Pronto soccorso per ore, se non per giorni” - La mancanza di posti letto blocca i pazienti in Pronto Soccorso per ore, se non per giorni, impedendo il normale flusso dei soccorsi. Gli operatori sanitari, nonostante turni massacranti ... (msn.com)