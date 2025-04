Anteprima24.it - Studenti in visita all’Impianto di Depurazione di Ponte delle Tavole

Tempo di lettura: 2 minutiUn’importante esperienza formativa per glidell’Istituto Palmieri Rampone Polo di Benevento.Oggi, gli alunniclassi II IAMI (indirizzo moda) e II MATTA (indirizzo meccanica) del Palmieri rampone Polo hannoto l’impianto dia servizio della città di Benevento, gestito da GESESA, situato a. L’iniziativa si inserisce nel progetto “LA FISICA DELLA SOSTENIBILITÀ”, un corso che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che si avvale del finanziamento dell’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU.Il corso, tenuto dal prof. Antonio Tosto, ha avuto come obiettivo principale il potenziamentocompetenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) degli, con un focus particolare sulle tecnologie sostenibili, i processi innovativi e le buone pratiche ambientali.