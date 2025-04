Oasport.it - Monaco si sfoga: “Basta dare etichette a Musetti, serve onestà. I miei primi 5 al mondo sulla terra…”

Guidosi è soffermato su Lorenzodurante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sembra che pernon vada mai bene niente. Io ero completamente allibito da quello che ho sentito. Il tennis non è un videogioco. Segiocasse sempre così dall’inizio alla fine, sarebbe a fare a spallate con Sinner e Alcaraz. Evidentemente ha delle pecche legate alla continuità. L’anno scorso si diceva che parlava troppo. Invece, dopo il 6-1 preso nel primo set, non ha detto una parola e ha avuto una capacità di reazione pazzesca. Ma vogliamo dargli dei meriti a questo ragazzo qua o continuare solo a dargli? Ci vorrebbero correttezza eintellettuale.è n.15 del, ci vuole rispetto. Sta lavorando tanto su se stesso, sta cambiando modo di stare in campo, a volte dipinge tennis, poi sappiamo che ha dei difetti“.