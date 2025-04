Bodo Glimt-Lazio giornalista tifoso ricorda il 6-1 subito dalla Roma | Meglio delle nostre vittorie

Lazio si trova in Norvegia dove nel tardo pomeriggio sfiderà il Bodo/Glimt per l’andata dei quarti di finale di Europa League (meteo permettendo, ndr). Per i biancocelesti si tratta del primo confronto con la formazione norvegese ma a quanto sembra il tifo laziale ha dei bei ricordi legati ai. Romatoday.it - Bodo/Glimt-Lazio, giornalista tifoso ricorda il 6-1 subito dalla Roma: "Meglio delle nostre vittorie" Leggi su Romatoday.it Lasi trova in Norvegia dove nel tardo pomeriggio sfiderà ilper l’andata dei quarti di finale di Europa League (meteo permettendo, ndr). Per i biancocelesti si tratta del primo confronto con la formazione norvegese ma a quanto sembra il tifo laziale ha dei bei ricordi legati ai.

Bodo/Glimt-Lazio, giornalista tifoso ricorda il 6-1 subito dalla Roma: "Meglio delle nostre vittorie". Bodø Glimt-Lazio a rischio rinvio: bufera di neve in Norvegia. Cosa dice il regolamento, in bilico anche il derby con la Roma. Europa League, Bodo Glimt-Lazio, dove guardare la partita in streaming e TV?. Bodo Glimt-Lazio, le probabili formazioni dei quarti di Europa League. Giornalista laziale ricorda il 6-1 con la Roma all’allenatore del Bodo: “Meglio delle nostre vittorie”. E i norvegesi... - VIDEO. Bodo Glimt - Lazio, il pronostico di Europa League: trasferta difficile, Bodo favorito in 2 occasioni su 3. Ne parlano su altre fonti

Europa League, Bodo Glimt-Lazio: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv - La Lazio, tornata nei quarti di Europa League dopo 7 anni, fa visita ai norvegesi, che nel 2021 rifilarono 6 reti alla Roma. Baroni con Dia dal 1', dove vedere la partita ... (sport.virgilio.it)

Mattei: «Sarà una partita complicata specialmente domani e quindi mi aspetto questa prestazione dalla Lazio» - Mattei, il giornalista analizza come di consueto la situazione della Lazio ed esprime il suo pensiero in vista del Bodo Glimt Ai microfoni di Radiosei è intervenuto come di consueto Mattei, il quale i ... (lazionews24.com)

Lazio, con il Bodo Glimt questa sera i biancocelesti puntano a due record: ecco quali - Lazio, in occasione della partita di questa sera contro i danesi i biancocelesti puntano con decisione a ben due record da raggiungere Archiviata la partita vinta contro l‘Atalanta, per la Lazio quest ... (informazione.it)