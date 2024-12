Liberoquotidiano.it - Dr. Sheffield's è arrivato in Italia!

(Adnkronos) - Sbarca inDr.'s, l'inventore del dentifricio in tubetto.Milano, 11 dicembre 2024.Dr.'s nasce nel 1850, frutto dell'intuizione del Dr. Washington W.– pioniere dell'odontoiatria –, che sognava un dentifricio privo di sostanze chimiche e ingredienti artificiali.Inizialmente, il dentifricio veniva conservato in vasetti. Durante un viaggio in Francia, però, Lucius T.– figlio del Dr.– notò che gli artisti utilizzavano tubetti flessibili per conservare le vernici: quell'intuizione avrebbe cambiato tutto.Rientrato negli Stati Uniti, Lucius – insieme al padre – introdusse il primo dentifricio in tubetto: una soluzione pratica e igienica che avrebbe rivoluzionato per sempre la routine quotidiana di igiene orale. Era il 1881.