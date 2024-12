Lanazione.it - “Condotta scellerata nelle procedure”. Esplosione Firenze, l’ipotesi di reato e le indagini dei pm

Leggi su Lanazione.it

, 11 dicembre 2024 – “Una chiara inosservanza delle rigidepreviste”. Potrebbe essere questa la causa della fuoriuscita di carburante che ha scatenato la tremendaal deposito Eni di Calenzano, una tragedia che ha causato 5 morti e 26 feriti, di cui tre ancora in gravi condizioni. La Procura di Prato, diretta dal procuratore Luca Tescaroli, indaga per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, reati entrambi aggravati dalla violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro; rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e disastro colposo, come previsto dagli articoli 449 e 434 del codice penale relativo a chi "commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro". Le cause del disastro Secondo una prima ricostruzione sulle cause dell', sarebbe avvenuta una fuoriuscita di carburante nella parte anteriore della pensilina di carico, "in qualche modo dovuto alla chiara inosservanza delle rigidepreviste.