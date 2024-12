Lanazione.it - Cibo per i gatti delle colonie feline: la consegna al canile municipale

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Sono disponibili al, per le custodicensite nel territorio comunale, le porzioni diper iospitati. Ciascuna, può ritirarne una quantità proporzionale al numero degli animali. A dare il via alla distribuzione, la nona dal 2020 e pari a 60.000 pasti composti dasecco e umido, l’assessore Giovanna Carlettini: “l’amministrazione comunale continua a caratterizzare il suo mandato per il forte impegno a favore dei diritti degli animali. Proseguiamo l’azione a supportosia rilevando i loro fabbisogni igienico-sanitari sia garantendo una sana alimentazione ai, scandita in quelli che sono oramai diventati due appuntamenti tradizionali, uno primaverile e l’altro invernale. Possiamo infatti affermare che i nostri amici a quattro zampe ricevono ogni anno un doppio regalo: il primo è una sorpresa nell’uovo di Pasqua, il secondo è un dono sotto l’albero di Natale.