Babysitter si ubriaca e perde conoscenza soccorsa bimba 2 anni

Due Carabinieri di Bressanone, in provincia di Bolzano, liberi dal servizio, hanno soccorso una bambina di appena dueda una situazione potenzialmente drammatica. Ladi 55incaricata della sua cura è stata trovatae priva di coscienza, distesa per terra in una zona centrale della città. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando i due militari, che stavano passeggiando fuori dal loro orario di servizio, hanno notato una donna in condizioni preoccupanti, sdraiata sul marciapiede. Si sono avvicinati e hanno scoperto che accanto alla donna c’era una bambina piccola, spaesata. I carabinieri hanno preso in custodia la bambina per metterla in sicurezza e hanno chiesto l’intervento dei colleghi in servizio. La donna, identificata come la bambinaia incaricata di accudire la piccola, si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica.