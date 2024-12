Gravidanzaonline.it - Amber Heard è in attesa del suo secondo figlio. “Felicissima per sé e per Oonagh Paige”

La discussa attriceè indel; l’interprete di Aquaman, finita nel 2022 al centro delle cronache per il processo contro l’ex marito Johnny Depp, sta per allargare la famiglia,quanto riportato da un suo portavoce a People: “Siamo ancora all’inizio della gravidanza, quindi apprezzerete il fatto che non vogliamo entrare troppo nei dettagli in questa fase. Basti dire chesia per sé che per“.è già mamma di una bambina di tre anni e mezzo, accolta l’8 aprile 2021 da maternità surrogata. Quando ha rivelato l’arrivo di, tre mesi dopo la sua nascita,ha scritto su Instagram di aver “deciso che volevo avere un” quattro anni prima e di “volerlo fare alle mie condizioni”. “Ora capisco quanto sia essenziale per noi donne pensare in questo modo a uno degli aspetti più importanti e fondamentali per il nostro destino – aveva dichiarato all’epoca – Spero che possiamo normalizzare il fatto di non volere una fede nuziale e di avere comunque un bambino”.