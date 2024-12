Oasport.it - Volley, Trento apre il Mondiale per Club con una vittoria: Michieletto e Lavia decisivi contro lo Shahdab Yazd

ha esordito con una bellaalper2024 dimaschile, sconfiggendo loper 3-0 (25-12; 25-22; 25-21). I Campioni d’Europa hanno avuto la meglio sulla poco quotata compagine iraniana e si sono così portati in testa al proprio girone in quel di Uberlandia (Brasile): dopo un primo set dominato, i dolomitici si sono trovati sotto di un break nella seconda frazione (13-15) ma hanno prontamente ribaltato la situazione; nel terzo parziale hanno rapidamente guadagnato un buon margine (10-6, 13-9, 16-11) e hanno poillato la situazione nel finale, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco.Il regista Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra gli schiacciatori Daniele(11 punti, un muro) e Alessandro(10 punti, un muro, due ace), nove punti a testa per l’opposto Kamil Rychlicki (due muri) e il centrale Flavio Gualberto (due muri) affiancato da Marco Pellacani (4).