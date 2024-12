Torino il giallo del suicidio di una 21enne | indagato il compagno

Leggi su Dayitalianews.com

Unfitto, inquietante, quello che avvolge la morte di una.Aè stata trovata senza vita nel marzo del 2021 in un alloggio alla periferia della città.La storia di Solina, la giovane di origini albanesi, sfruttata da un gruppo di connazionali che gestiva un giro di prostituzione nel capoluogo piemontese, è emersa dopo l’operazione della squadra mobile didenominata Mariposa. Quella che la scorsa settimana ha permesso cinque arresti per reati che vanno dalla rapina al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Sedici le persone indagate, tra cui ildella.Per la procura di, così come riportato dal quotidiano La Stampa e ripreso dall’Ansa, la ragazza potrebbe essere stata indotta al. L’operazione che ha portato allo smantellamento della rete ha avuto origine nel maggio 2022 da una rapina ai danni di una prostituta albanese.