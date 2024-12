Stato di agitazione alla Belgravia di Azzano San Paolo | Continua precarietà

Leggi su Bergamonews.it

San. Dopo che una rappresentanza dei lavoratori è stata ricevuta in Prefettura per esporre la propria situazione, prosegue il presidiodiSan, realtà specializzata nel cosiddetto settore della IV gamma, ovvero la produzione e il confezionamento in buste o vaschette di prodotti orticoli e frutticoli freschi.Lodi, indetto dSlai Cobas, nasce per protestare sulle modalità di gestione del personale – prevalentemente di origine straniera – da parte dell’azienda.“Gli operai dellavivono nella continua precarietà, giustificata dall’utilizzo di contratti di tipo agricolo quando invece l’attività dell’azienda è continuativa – spiega il delegato Slai Cobas, Sergio Caprini -. Chi si azzarda a rivendicare i propri diritti viene demansionato o direttamente lasciato a casa.