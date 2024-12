Ilgiorno.it - Sovraffollamento al carcere Nerio Fischione di Brescia: appello alla cooperazione

Leggi su Ilgiorno.it

Tre metri quadri, quattro brande, un tavolo, un bagno e quattro persone sventurate. Lo hanno ripetuto, come un mantra i detenuti del“ di, in uno dei tanti momenti toccanti della rappresentazione teatrale messa in scena nella casa circondariale, maglia nera percon un tasso che per il 2024 è stato sistematicamente attorno al 200%. In occasione della commissione consigliare del Comune diper ascoltare la relazione della Garante delle persone private della libertà personale, i detenuti hanno portato sul palco la vita in, l’annichilimento di fronte a strutture vetuste che non danno spaziorieducazione nonostante gli sforzi del personale e degli educatori (la stessa rappresentazione, guidata da Giuseppina Turra, è un bell’esempio), il dolore per non poter veder crescere i propri figli ("sei il miglior papà che vorrei", la lettera di una bimba al suo papà recluso al ““), nel non poter abbracciare la propria compagna nell’ora dei colloqui per questioni di sicurezza, nel non aver diritto neanchetelefonata quotidiana.