Soucek dedica il gol al favorito Antonio mentre il West Ham ottiene un’enorme vittoria contro i Wolves

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-10 00:43:49 Breaking news:Tomashato il suo gol nella decisivaper 2-1 delHam suiall’attaccante infortunato Michaildopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.continua a essere ricoverato in ospedale dopo l’incidente di sabato, con il nazionale giamaicano premiato da giocatori e tifosi allo Stadio di Londra lunedì sera.Il centrocampista ceco ha aperto le marcaturei compagni in difficoltà, con Jarrod Bowen che ha segnato il gol delladopo che Matt Doherty aveva pareggiato la partita.Dopo che il suo colpo di testa ha trovato l’angolo più lontano al 54?,ha onorato il suo compagno di squadra festeggiando, prima che Bowen mostrasse una maglietta con il nome del 34enne sopra dopo aver segnato al 72?.