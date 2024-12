Siria Tajani | no rischi quima vigilare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.35 "Non abbiamo in questo momentodi immigrazione irregolare e neanchedi terrorismo, ma bisogna. E' una situazione in movimento, monitoriamo. Il nostro interlocutore principale è la Turchia". Così il titolare degli Esteri a Restart su Rai 3. In"bisogna essere pragmatici. E' finita una dittatura, segna la sconfitta di Iran e Russia che la sostenevano. Ora al potere forze diverse tra loro. Dal leader un messaggio di moderazione: nessun velo per le donne, aministia per i militari, sembrano voler dialogare".