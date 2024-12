Roma la panchina Smart nel parco delle Valli | puoi ricaricare il cellulare in caso di necessità

Leggi su Funweek.it

Da mesi aè stata inaugurata la, un punto di riferimento per ini e in particolare per i cittadini che abitano nei pressi di Conca D’Oro. Infatti, la panca si trova proprio neled è operativa dal 21 settembre. Si tratta di una soluzione innovativa che ha come obiettivo risollevare lo spazio verde e renderlo ancora più sicuro ed efficiente. La: la sua funzione“Il progetto è stato promosso dall’associazione ‘Gli Amici Di Conca D’Oro – APS’ – spiega Riccardo Corbucci, presidente della commissioneCapitale, Statuto e Innovazione tecnologica che parteciperà all’inaugurazione con delega del Sindaco – e presentato in una seduta della CommissioneCapitale. Ha ricevuto i nulla osta necessari alla sua realizzazione e prevede l’installazione di unaintelligente con un pannello solare perlophone indi”.