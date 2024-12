Roma arrestato due volte in 24 ore | nei guai pusher recidivo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 novembre 2024- È finito in manette per la seconda volta nell’arco di 24 ore un ventottenne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo era stato giàdagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti della Questura digrazie ad una segnalazione sull’app “Youpol” perché stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina. Gli agenti intervenuti, nel corso della perquisizione estesa alla sua abitazione, avevano rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga a conferma della sua attività illecita. Il 28enne era così finito in manette perché indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il mattino seguente, al termine dell’udienza di convalida, era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.