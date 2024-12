Lanazione.it - Questione Multiutility. Il Coordinamento: "No società benefit"

Leggi su Lanazione.it

Sul tema dellaToscana ilAssociazioni Notorna a esprimersi a pochi giorni dalla decisione di posticipare il bando di gara per la gestione di Publiacqua Spa. Dopo il rinvio, scrive ilin una nota, "il presidente di Publiacqua, Nicola Perini, ha proposto di trasformare lain, suggerendo di estendere tale modello anche ad Alia. Per fare chiarezza – aggiungono dal– unaè unadi diritto privato che ha come obiettivo perseguire gli utili in favore dei soci, che per motivi di immagine decide di integrare nel proprio statuto tra i propri obiettivi anche ridistribuire con il resto dellaparte delle ricchezze generate. Il fatto è che trattandosi diche hanno una prioritaria valenza sociale, equivarrebbe, di fatto, a rinunciare alla possibilità di realizzare esclusivamente lo scopo sociale, introducendo una forma che giustifichi il perseguimento dello scopo lucrativo, nascondendo tale comportamento dietro obiettivi che ne migliorano l’immagine di fronte all’opinione pubblica".