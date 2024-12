Lanazione.it - Prato, un successo la Giornata delle Professioni: centinaia i partecipanti

, 10 dicembre 2024 - È stata bella festa per isti e per i pratesi che a, sabato pomeriggio, si sono incontrati in occasione e della terza edizione della, Lo speciale open day ha aperto le porte dello storico Palazzo Vaj, in via Pugliesi, a tutti i cittadini per raccontare, ancora una volta, la singolare esperienza della casa dove operano insieme otto tra Ordini e Collegi, in rappresentanza di circa 4300sti. Una riuscita festa all’insegna della cultura, dell’arte contemporanea e della musica con visite guidate al palazzo e laboratori creativi per bambini. Soddisfatto il presidente del Palazzo Marco Dominici. “Con questa iniziativa abbiamo voluto fare gli auguri alla città confermando la nostra vicinanza alle imprese e ai pratesi”, afferma.