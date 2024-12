Ilrestodelcarlino.it - Piacenza è ancora viva, bisogna fare attenzione

La sorpresa di giornata è la caduta della Fortitudo, al primo ko della gestione Caja, sul campo diche dimostra di essere: un avvertimento alla Vuelle, che l’affronterà sabato, da parte di Serpilli e compagni. Rimini vince, stavolta sul campo di Nardò, e stacca di 4 lunghezze le inseguitrici, entrambe sconfitte. Le due friulane vanno incontro a ko inaspettati: Cividale cade in casa per mano di Avellino con Mussini (22p)protagonista, mentre Udine torna bastonata da Livorno con 25 punti di scarto sul groppone: Adrian Banks ha dato una risposta niente male alle voci di taglio segnando 29 punti, con 11 falli subìti, 6 rimbalzi e 3 assist. Cantù asfalta Milano nel derby lombardo bagnando con un successo l’esordio di Dustin Hogue, subito in doppia doppia con 10 punti e 11 rimbalzi.