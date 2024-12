Lapresse.it - Paolo Pilliteri, oggi i funerali a Milano: applausi ad arrivo feretro

Un applauso ha accolto l’in chiesa, della bara, adornata da un tappeto di garofani rossi, dell’ex sindaco diPillitteri, scomparso lo scorso 5 dicembre. Alla messa, celebrata nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, l’ex primo cittadino Gabriele Albertini, Bobo e Stefania Craxi, e i consiglieri regionali Pierfrancesco Majorino, Carmela Rozza, Gianluca Comazzi e Matteo Forte.Il discorso della figlia Vittoria“Mio padre ha conosciuto anche tanta sofferenza. Lo stravolgimento della sua e della nostra vita, durante il periodo nero giudiziario fu dolorosissimo, per lui e per noi. Mia padre ha conosciuto la persecuzione, l’infamia, l’ingiustizia e la gogna mediatica. Vedere un padre stritolato in questa morsa feroce faceva tanto male, ma le sue infinite risorse e la vicinanza della famiglia lo salvarono.