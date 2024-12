Ilgiorno.it - Nuovo protocollo sicurezza cantieri a Monza: istituita Commissione Cantieri

Leggi su Ilgiorno.it

Agenti della Polizia locale, tecnici comunali e sindacalisti faranno fronte comune per verificare laneie garantire la salute dei lavoratori, con controlli periodici sui luoghi di lavoro, attività di monitoraggio e campagne di sensibilizzazione. Ieri in Municipio aè stata siglata a questo scopo un’intesa tra il Comune e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, a cui si lavorava congiuntamente da più di sei mesi. Ilper laneidel settore delle costruzioni contiene nero su bianco sette prescrizioni fondamentali. Anzitutto accrescere gli standard dineiedili, promuovere azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità (in particolare delle forme di intermediazione illecita di manodopera e il lavoro irregolare sommerso), contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro (benessere lavorativo) e contrastare le violazioni della legge.