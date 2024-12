Gqitalia.it - Novak Djokovic ha sfoggiato un orologio realizzato con le sue stesse racchette

Leggi su Gqitalia.it

, al pari dei colleghi Roger Federer e Rafael Nadal, è una stella polare nel mondo degli orologi. Proprio questa settimana, infatti, è stato avvistato nel paddock del Gran Premio di F1 del Qatar mentre indossava il suo esclusivo modelloin collaborazione con Hublot.Dopo essere passato nel 2014 da Audemars Piguet a Seiko, a partire dal 2021 è entrato a far parte della famiglia Hublot: una scelta azzeccata se si considera che il marchio, oltre a un design decisamente tecnologico, utilizza materiali leggeri e all'avanguardia. Sebbene sia stato avvistato in occasioni più formali con pezzi come il Fusion Black Magic, è la serie Big Bang con le sue casse sovradimensionate, i colori vivaci e i cinturini in gomma, che sembra più naturale al polso del ventiquattro volte vincitore del Grande Slam.