Lorenzo la reazione alle voci sulla sua presunta omosessualità

Da più di un mese circolano rumor sull’orientamento diSpolverato, lo stesso Alfonso Signorini ha mostrato al gieffino un articolo dal titolo: “Spolverato del GF è fidanzato con un guru della moda? Il segreto svelato“. Il concorrente però ha smentito. Negli ultimi giorni però qualcuno ha fatto altre illazioni sul provato di Spolverato, pubblicando una foto del modello in auto con un altro ragazzo e rivelando che tra i due ci sarebbe stato qualcosa. Forse per queste ragioni ieri sera la madre di Shaila ha detto all’orecchio della figlia: “Lui è gay, lo dicono tutti“.Dopo la puntata Shaila è scoppiata in un pianto a dirotto e ha fatto delle rivelazioni scioccanti al suo compagno.ha consolato la sua amata e poi le ha chiesto spiegazioni in meritofrasi che sua mamma le ha detto all’orecchio.