Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: le 4×100 sl fanno sognare, Razzetti da medaglia. Alle 17.30 le finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO12.30: Si chiude qui la prima sessione di gare del Mondiale di Budapest, grazie per averci seguito e appuntamento17.30. Buona giornata, a più tardi!12.29: Record personale migliorato da Luca de Tullio. Wellbrock primo con 14’17”27, secondo il tedesco Schwarz con 14.22”29, terzo De Tullio con 4’28”17.12.28: Terzo tempo assoluto per De Tulliospdi Wellbrock e Schwarz che possono anche aspirare ad una.12.12: ora De Tullio nella seconda di tre serie12.11. Si chiude una prima sessione di gare tutto sommato positiva per i colori italiani aidi Budapest. Molto bene Albertoe le due staffettestile libero. Da queste gare è lecito attendersi risultati importanti nel pomeriggio.