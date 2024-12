Oasport.it - LIVE Civitanova-Foolad Sirjan Iranian 0-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: 17-11. Reazione dei marchigiani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-SHAHDAB YAZD DALLE 14.0017-12 Di seconda Ramezani trova il punto per il.17-11 ACE CHINENYEZE! Secondo timeout degli asiatici.16-11 Primo tempo solido sull’asse Boninfante-Chinenyeze.15-11 Boninfante non riesce a tirar su il pallone dopo il tocco del nastro.15-0 Perfetto il tocco in contrattacco di Lagumdzjia.14-10 Pipe splendida di Nikolov.13-10 Fallo in attacco di Lagumdzjia.13-9 Scappa via il servizio di Boninfante.13-8 Block out vincente di Lagumdzjia.12-8 Stavolta è out il muro di.12-7 MUROOO CHINENYEZE!11-7 Freeball sfruttata da Loeppky! Timeout degli asiatici.10-7 Block out a segno per Lagumdzjia.9-7 Out stavolta la battuta di Nikolov.9-6 Altro fallo di posizione del.8-6 ACE NIKOLOV!7-6 Lungo il servizio deglii.