Iodonna.it - L'ennesima triste storia di abusi nel cinema? L'attrice francese accusa il regista di averla molestata quando aveva solo 12 anni

Leggi su Iodonna.it

Parigi, 9 dic. (askanews) – «Adèle noi ti crediamo», scandiscono le donne che manifestano davanti al tribunale di Parigi in sostegno dell’Adèle Haenel, nel giorno in cui si apre il processo contro l’uomo da leito di12, ilChristophe Ruggia. Molestie sulle donne: come difendersi guarda le foto Adèle Haenel, 35, è diventata una figura simbolo della lotta contro gliin particolare nel mondo del: secondo il suo racconto ill’avrebbe sottoposta a «costanti molestie sessuali» dai 12 ai 15, dopodiretta nel film I diavoli, il suo primo ruolo, con scene forti di nudo e violenza che la facevano sentire «a disagio».