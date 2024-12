Iodonna.it - Indossate da Judy Garland nel film di Fleming del 1939, hanno una storia a dir poco rocambolesca

Un paio di scarpette rosse, simbolo di unche ha fatto ladel cinema, è stato venduto all’asta per una cifra sbalorditiva: 32,5 milioni di dollari. Non stiamo parlando di un semplice cimelio, ma delle mitiche scarpette di rubinoda Dorothy, interpretata da, nel Mago di Oz. Si tratta di un record assoluto per oggetti da collezione del mondo cinematografico, raggiunto grazie a una serie di offerte al rialzo chefatto lievitare il prezzo ben oltre le aspettative., serie tv e cartoon tratti da “Il meraviglioso mago di Oz” guarda le foto Un’asta milionaria per Il Mago di OzAll’inizio, le scarpette sembravano destinate a fruttare una somma già considerevole, ma ben al di sotto di quella che sarebbe diventata la cifra finale.