Quotidiano.net - Giuseppe Conte ribadisce la leadership del M5s e critica l'assenza di Grillo

Leggi su Quotidiano.net

Certo, "sarebbe stato bello" avere accanto il Fondatore, il Garante, l’Elevato in questo passaggio epocale della sua creatura politica. "Si, sarebbe stato bello", giurain un video alla sua base, il giorno dopo il ‘trionfo’ dei numeri che ne hanno ribadito laper la seconda volta. "Sarebbe stato bello avere, negli ultimi anni, uncome io lo vedevo da fuori, partecipe e pienamente coinvolto nel progetto politico del M5s. Purtroppo si è messo ai margini. Sarebbe stato una gran forza averlo ai cancelli di Stellantis, sarebbe stato bello averlo alle elezioni politiche del 2022 e ancora alle elezioni europee, nei vari passaggi anche difficili con la sua verve comunicativa. Così non è stato". Anzi, ricorda, "rivediamo i momenti in cui anziché averlo al nostro fianco, lo avevamo a scambiare telefonate con Draghi e a chiederci conto di quello che stavamo facendo.