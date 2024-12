Lanazione.it - Gianluca Ferrara presenta il suo libro sul conflitto di Israele

Giovedì alle 18, alla “La pecora nera” (Giardino degli Osservanti),, già senatore della Repubblica,il suo ultimo“Il Peccato originale di, la lunga agonia e resistenza del popolo palestinese” Gfe. Con l’autore dialogherà Andrea Gianni. Sarà un’occasione per affrontare non solo la delicata questione mediorientale ma anche i vari scenari internazionali. L’ingresso è libero. “La questione palestinese non nasce il 7 ottobre 2023 con il brutale attacco di Hamas ma ha radici profonde, risalenti alla fine del XIX secolo, quando prese forma il progetto sionista di occupare la Palestina. Per comprendere l’origine di un, non si può ridurre la complessità alla sola attualità; è fondamentale adottare un metodo analitico e imparziale. Un metodo che, nel caso della Palestina, è stato drammaticamente violato.