Tvzap.it - Giancarlo Magalli spiega perchè non si riesce a vendere la casa di Raffaella Carrà

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.. In occasione della presentazione, alla Fiera nazionale della piccola e media imprenditoria ‘Più libri più liberi’, del volume dedicato a, edito da Treccani e curato da Caterina Rita,hatoladella storica conduttrice televisiva non è stata ancora venduta. (Continua.)Leggi anche:, il conduttore “scomparso” dalla Rai: ecco che fine ha fattoLeggi anche:in ospedale per problemi di saluteChi eraè stata una cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e autrice televisiva. È considerata “la regina della televisione italiana” ed è stata definita un’icona della cultura pop in Europa e in America Latina. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 25 album in studio, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo ed esordendo in numerose classifiche internazionali.