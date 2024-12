Scuolalink.it - Fondi PNRR, 780mila euro per le mense scolastiche a L’Aquila: soldi spesi per le riqualificazioni

Il Comune delha annunciato un investimento con idi oltreper la realizzazione e l’ampliamento diin tre plessi primari della città. Le risorse sono state ottenute attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), nell’ambito della misura “Istruzione e Ricerca”, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli interventi con inelle scuole primarie I finanziamenti saranno destinati a interventi in tre scuole primarie del territorio: Scuola primaria del Torrione: locali esistenti saranno adattati per la refezione scolastica. Scuola primaria di San Francesco: gli spazi già presenti verranno trasformati inper gli alunni. Scuola primaria di Pile (via Salaria Antica Est): è previsto l’ampliamento della struttura e la costruzione di nuovi ambienti dedicati alla mensa.